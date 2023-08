Valdemar pede expulsão de deputado do PL que "fez o L"

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, postou em sua rede social que pediu ao diretório da legenda no Ceará a expulsão de Yury do Paredão (PL-CE) após o deputado federal licenciado aparecer em foto junto com ministros "fazendo o L", símbolo alusivo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) July 17, 2023

A foto foi tirada em 13 de julho, no lançamento de um sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco de Pernambuco para o Ceará. Além de Yuri, estiveram no registro fotográfico o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a vice-governadora do Ceará, Jade Romero.

O gesto de "fazer o L" com a mão, em um contexto político, se tornou referência direta ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo antes de o petista assumir o cargo pela primeira vez, em 2003.

Crise no PL

Os parlamentares bolsonaristas pediram a expulsão dos colegas da Câmara que votaram a favor da reforma tributária. Valdemar Costa Neto, por sua vez, tenta apaziguar os ânimos e afirma que, no caso da PEC da reforma tributária, o PL apenas orientou a reprovação da medida, sem ordem expressa, o que permitiria a brecha para o voto a favor.