Valdemar terá assessor "cão de guarda" para evitar "derrapadas" | A TARDE

Para evitar declarações que desagradem Bolsonaro, Valdemar Costa Neto terá um assessor "cão de guarda".

O profissional, que foi requisitado por Bolsonaro, terá a missão de dizer quando o dirigente partidário poderá dar entrevista ou não, sempre em sintonia com a assessoria do ex-presidente da República.

A solução foi arquitetada entre a assessoria de Bolsonaro e o marqueteiro Duda Lima, que atende o PL. A entrevista em que Valdemar elogiou Lula fez com que Bolsonaro falasse em "implosão do PL".

Os dois fizeram as pazes, mas as novas medidas servirão para evitar futuros problemas. Com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.