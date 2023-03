Vereador é condenado por fake news de que Ciro batia em Patrícia

Após postagem no Twitter em que divulga informação falsa de que Ciro Gomes (PDT) batia na sua ex-esposa, Patrícia Pillar, o vereador de Sorocaba Vinicius Aith (PRTB) foi condenado e precisará pagar R$ 10 mil de indenização à atriz por dano moral.

O veredicto, dado pela juíza Keyla Blank de Cnop, do 6º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, foi comemorado por Patrícia em sua conta do Twitter.

AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA

Patricia Pillar acaba de ganhar mais um processo por disseminação de fake news e ofensas de internautas. A atriz busca, com as ações na Justiça movidas pelo advogado João Tancredo, demonstrar que a internet não é terra sem lei. — Patricia Pillar (@patriciapillar) March 11, 2023

Na ocasião da divulgação da informação falsa, em agosto do ano passado, quando Ciro Gomes era candidato a presidente da República e participava de debates, Vinicius Aith escreveu em suas redes sociais: "Ciro [Gomes] falando em defesa das mulheres. Eu não esqueci das pancadas na Patrícia Pillar hein". Em seguida, Patrícia Pillar respondeu ao tweet recomendando que o vereador buscasse um advogado, o que fez o fez apagar a postagem.