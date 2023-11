Vereadora renuncia após chamar jovem com deficiência de castigo | A TARDE

A vereadora de Arcoverde, em Pernambuco, que chamou um jovem com autismo e com uma síndrome rara de “castigo de Deus”, pediu a renúncia do cargo nesta sexta-feira, 10.



Zirleide Monteiro (PTB) fez a declaração em uma sessão da Câmara Municipal, em 30 de outubro. O jovem ofendido é filho de um desafeto da vereadora.

“Não preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus, ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer”, disse Zirleide na ocasião.

Na própria sessão, a fala foi repudiada pelo presidente da Câmara, Weverton Siqueira (Podemos). Nesta sexta-feira, 10, dia em que Zirleide anunciou a renúncia, uma comissão aprovou denúncia contra a vereadora do PTB.

O presidente da Câmara ainda não recebeu o ofício com a comunicação da renúncia e acredita que a documentação deve ser entregue nesta segunda-feira, 13. No comunicado sobre a renúncia, Zirleide disse que se sente "com consciência tranquila" e que "cumpriu seu papel". Com informações do UOL.