Vídeo: “Cadê os defensores do macaco?”, questiona Magno Malta

O senador Magno Malta (PL-ES), nesta terça-feira, 23, expressou sua desaprovação em relação à forma como a imprensa abordou o incidente de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Jr em uma partida da liga espanhola no último domingo, 21. O político argumentou que a mídia está explorando a situação, causando uma revitimização do atleta com o objetivo de aumentar sua audiência.

A fala de Malta aconteceu durante a sessão no Senado que abordava o Projeto de Lei 776/2019, sobre as deduções fiscais para doações destinadas à pesquisa científica, ainda assim o senador fez questão de mencionar o caso.

“As emissoras ficam com esse assunto desde ontem reveberberando, revitimizando ele, porque o assunto dá Ibope para eles ganharem mais patrocinadores (...) É um assunto que eu não posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar injeção, a injeção foi feita de que? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa”, fala o parlamentar.

“Então é o seguinte: cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. É ágil, alegre, tudo o que você possa imaginar ele tem. Eu se fosse um jogador negro eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela e falava assim: ó, como não tenho nada contra branco, e ainda como se tiver...”, apontou o senador.

Veja o vídeo:

null Reprodução | TV Senado