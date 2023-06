Vídeo: Do Val diz que mulher pediu divórcio após operação da PF

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou nesta segunda-feira, 19, na sua volta ao plenário do Senado após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal em seus endereços no dia 15 de junho, que sua esposa, Brunella Poltronier Miguez, chegou a pedir divórcio depois da ação dos policiais. O fato aconteceu no mesmo dia em que o parlamentar comemorava aniversário.

Marcos do Val relatou que pediu à esposa para não deixá-lo "nesse momento". “Quase a minha esposa saiu de casa. Ela pediu divórcio na quinta-feira, e eu falei: Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando vitória pra essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio”, defendeu o senador.

null Reprodução | TV Senado

Em outro momento do seu discurso, Do Val disse que os agentes da PF que cumpriram a operação em seu apartamento de Vitória, onde ele estava, ficaram “constrangidos” e alguns policiais chegaram a chorar por ter que cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.



“A Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política, e não policial, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem... teve até policial que ficou emocionado e chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por esta ali tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era dentro da Constituição”, afirmou o senador.