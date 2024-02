Vídeo em que Bolsonaro discute "dinâmica golpista" se torna público | A TARDE

Foi retirado o sigilo do vídeo em que Jair Bolsonaro (PL) discute "dinâmica golpista" com seus então ministros, em 5 de julho de 2022.



A decisão, tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tornou pública a gravação, que está disponibilizada no site da Corte.

Para Moraes, o fato de trechos editados do vídeo circularem na internet é a justificativa para torná-lo público.

A gravação foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Com informações do Portal Uol.

Assista o vídeo na íntegra: