Vídeo: Senador e deputado trocam ofensas e empurrões em aeroporto

Congressista afirmou que a confusão foi retomada pelo deputado Gilvan da Federal (PL-ES) - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

A discussão entre o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) se estendeu para o aeroporto de Vitória, capital do Espírito Santo, quando os parlamentares trocaram ofensas e empurrões.

Nas redes sociais, o congressista afirmou que a confusão foi retomada pelo deputado, que segundo ele, tentou agredi-lo no saguão do equipamento. Marcos do Val ainda garantiu que levará a situação para o Conselho de Ética do Congresso Nacional.

“No aeroporto, Gilvan tentou me agredir, demonstrando mais uma vez seu desrespeito e comportamento inadequado. É evidente que eles planejam essas situações para se promoverem nas redes sociais. Não produzem nada de positivo para o nosso Estado, apenas buscam notoriedade através de polêmicas fabricadas. Não vou tolerar esse tipo de conduta. Já estou tomando as providências necessárias e farei uma denúncia formal ao Conselho de Ética. É inaceitável que um parlamentar utilize de agressões e provocações para ganhar atenção. Precisamos de representantes que atuem com seriedade e compromisso com o povo", afirmou o senador na quinta-feira, 20.

Em contrapartida, testemunhas que estavam no local contestam a versão do senador e afirmam que Do Val esperou Gilvan sair do avião para trocar ofensas. Em seguida, o senador encosta no deputado federal, que revida com um empurrão.

O senador Gilvan da Federal também contesta a versão de Do Val e diz que foi ele quem retomou a discussão iniciada na Câmara. Durante a discussão na Comissão da Constituição de Justiça (CCJ), na quarta-feira, 19. Nas redes sociais, Gilvan chamou o senador de traidor e "Swat da Shopee".

"O senador que disse que 'o Bolsonaro o chamou pra dar um golpe' e que 'detestava ser chamado de senador bolsonarista' veio tentar ofender a mim e ao senador Magno Malta. Mexeu com o cara errado, 'Swat' da Shopee. Não recuo pra traidor 1cm". Swat é a tropa de elite americana para a qual Do Val afirma que já deu treinamentos.

