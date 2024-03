Vídeo: Marcos do Val é barrado de subir no trio de Bolsonaro | A TARDE

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi impedido de subir no trio elétrico de Jair Bolsonaro (PL) durante o ato convocado pelo ex-presidente, na Avenida Paulista, neste domingo, 25.

Segundo informações do Metrópoles, aliados de Bolsonaro teriam vetado a presença do senador, para não prejudicar a imagem do protesto.

O momento foi registrado e em vídeo é possível ver Marcos do Val pedindo para subir no caminhão, mas os seguranças acabam barrando ele.

Ainda de acordo com o Metrópoles, Bolsonaristas detalham que o senador acabou sendo alocado no trio elétrico auxiliar contratado para acomodar a maioria dos deputados presentes.

No entanto, apesar das falas do aliados do ex-presidente, a assessoria do senador disse que após ser barrado, Marcos do Val conseguiu acessar o trio principal.

O parlamentar é alvo de uma operação da Polícia Federal que apura uma tentativa de obstrução das investigações, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado envolvendo os atos golpistas de 8 de janeiro.



(🎥: @SamPancher) pic.twitter.com/GXA6G4WNBr — Metrópoles (@Metropoles) February 25, 2024