Wagner diz que orçamento secreto voltará de cara nova com LDO de 2024 | A TARDE

A ser apreciado no Senado nesta terça-feira, 19, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 pode gerar uma “anomalia no sistema” que tornará possível a volta do orçamento secreto, mas com outro nome, afirmou o líder do governo na Casa Legislativa, Jaques Wagner (PT-BA).

“Parte desse problema é pela anomalia que você produziu a partir do orçamento secreto. De repente é mais importante ter sua fatia do orçamento do que ter um ministro”, disse Wagner em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, 18.

O relatório da LDO estabelece um prazo para pagamento de emendas parlamentares impositivas. Também está previsto no texto que o empenho desses recursos ocorra em até 30 dias após as propostas serem elencadas.

As emendas de comissão deverão corresponder a no mínimo R$ 11,3 bilhões. A soma das emendas individuais e de bancada devem chegar a R$ 50 bilhões.

“Provavelmente vão botar na LDO, no Orçamento, com outro nome, o mesmo orçamento secreto de antes. Sempre se acha um caminho”, conclui Wagner, que diz enxergar que o regime atual é praticamente semipresidencialista. Com informações do Valor Econômico.