Zema recebe prazo de cinco dias para explicar falas sobre vacinação | A TARDE

Após gravar vídeo com parlamentares aliados em que diz que as crianças sem vacinação poderão frequentar as escolas estaduais de Minas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recebeu um prazo de cinco dias para se explicar.



O prazo foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. É obrigatória a vacinação das crianças em casos recomendados pelas autoridades sanitárias, como é o caso da imunização contra a Covid-19, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Parlamentares insatisfeitos com as falas de Zema entraram com ação no STF contra a declaração do governador de Minas. É pedido no processo a retirada do vídeo das redes sociais, com a sugestão de pena de multa de R$ 5 mil em caso de desobediência. Com informações do Portal Metrópoles.