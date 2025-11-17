BRS Salvador: primeira estação na Pituba; veja o que muda no transporte

BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

A expansão da mobilidade de Salvador segue na lista de prioridade dos poderes públicos. É nesse sentido que a prefeitura avança na implantação do BRS (Bus Rapid Service).

Afinal, o que é BRS? O modal é parecido com o BRT, mas se difere na circulação dos veículos. Enquanto o BRT tem vias exclusivas e estações fixas para a sua passagem, o BRS transitará de forma livre nas vias.

Nesse caso, haverá apenas a destinação específica de uma faixa da pista para a passagem do modal.

A ideia da administração municipal com este veículo é ligar a Estação da Lapa ao Aeroporto de Salvador, de forma rápida. O pontapé inicial da novidade será na Orla.

Primeira estação será na Pituba

A primeira estação do BRS ficará localizada na Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde também se encontra uma das estações do BRT.

O governo municipal, por meio da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), abriu uma licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela construção do equipamento.

Projeto da estação do BRS | Foto: Divulgação | PMS

O valor máximo para a contratação do empreendimento é de R$ 841.030,23, segundo informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

O prazo para a execução dos serviços é de 120 dias, a serem contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço.

Estações modulares

Um dos diferenciais do BRT para o BRS trata-se das chamadas estações modulares, que serão implantadas em pontos estratégicos da cidade, conforme a demanda de passageiros.

Quando será o início da operação?

A prefeitura estima que a primeira estação modular do transporte será entregue no mês de junho de 2026.

O Plano Estratégico montado pela administração define o mês junho de 2028, como o período limite para a entrega de toda operação do novo modal.

