BRS Salvador: primeira estação na Pituba; veja o que muda no transporte
Governo abriu licitação para contratar empresa para construir nova estação
Por Gabriela Araújo
A expansão da mobilidade de Salvador segue na lista de prioridade dos poderes públicos. É nesse sentido que a prefeitura avança na implantação do BRS (Bus Rapid Service).
Afinal, o que é BRS? O modal é parecido com o BRT, mas se difere na circulação dos veículos. Enquanto o BRT tem vias exclusivas e estações fixas para a sua passagem, o BRS transitará de forma livre nas vias.
Nesse caso, haverá apenas a destinação específica de uma faixa da pista para a passagem do modal.
A ideia da administração municipal com este veículo é ligar a Estação da Lapa ao Aeroporto de Salvador, de forma rápida. O pontapé inicial da novidade será na Orla.
Primeira estação será na Pituba
A primeira estação do BRS ficará localizada na Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde também se encontra uma das estações do BRT.
O governo municipal, por meio da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), abriu uma licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela construção do equipamento.
O valor máximo para a contratação do empreendimento é de R$ 841.030,23, segundo informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).
O prazo para a execução dos serviços é de 120 dias, a serem contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço.
Estações modulares
Um dos diferenciais do BRT para o BRS trata-se das chamadas estações modulares, que serão implantadas em pontos estratégicos da cidade, conforme a demanda de passageiros.
Quando será o início da operação?
A prefeitura estima que a primeira estação modular do transporte será entregue no mês de junho de 2026.
O Plano Estratégico montado pela administração define o mês junho de 2028, como o período limite para a entrega de toda operação do novo modal.
Qual a diferença entre BRS e BRT?
- O BRT é um sistema fechado de ônibus, com vias construídas exclusivamente para a passagem dos grandes veículos automotores.
- O BRS é parecido com o BRT, sendo também um sistema de ônibus, mas totalmente aberto, sem a construção de vias particulares para a circulação dos veículos. Nesse caso, haverá apenas a destinação específica de uma faixa da pista para a passagem do modal.
