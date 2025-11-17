Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOBILIDADE

BRS Salvador: primeira estação na Pituba; veja o que muda no transporte

Governo abriu licitação para contratar empresa para construir nova estação

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/11/2025 - 13:18 h
BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador
BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador -

A expansão da mobilidade de Salvador segue na lista de prioridade dos poderes públicos. É nesse sentido que a prefeitura avança na implantação do BRS (Bus Rapid Service).

Afinal, o que é BRS? O modal é parecido com o BRT, mas se difere na circulação dos veículos. Enquanto o BRT tem vias exclusivas e estações fixas para a sua passagem, o BRS transitará de forma livre nas vias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nesse caso, haverá apenas a destinação específica de uma faixa da pista para a passagem do modal.

Leia Também:

Saiba o que é BRS, modal que ligará o BRT de Salvador ao Aeroporto
Primeiro trecho do BRS está em fase de conclusão, diz Bruno Reis
BRT de Salvador: Estação Pirajá será ponto de partida para Orla e Gal Costa

A ideia da administração municipal com este veículo é ligar a Estação da Lapa ao Aeroporto de Salvador, de forma rápida. O pontapé inicial da novidade será na Orla.

Primeira estação será na Pituba

A primeira estação do BRS ficará localizada na Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde também se encontra uma das estações do BRT.

O governo municipal, por meio da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), abriu uma licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela construção do equipamento.

Projeto da estação do BRS
Projeto da estação do BRS | Foto: Divulgação | PMS

O valor máximo para a contratação do empreendimento é de R$ 841.030,23, segundo informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

O prazo para a execução dos serviços é de 120 dias, a serem contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço.

Estações modulares

Um dos diferenciais do BRT para o BRS trata-se das chamadas estações modulares, que serão implantadas em pontos estratégicos da cidade, conforme a demanda de passageiros.

Quando será o início da operação?

A prefeitura estima que a primeira estação modular do transporte será entregue no mês de junho de 2026.

O Plano Estratégico montado pela administração define o mês junho de 2028, como o período limite para a entrega de toda operação do novo modal.

Qual a diferença entre BRS e BRT?

  • O BRT é um sistema fechado de ônibus, com vias construídas exclusivamente para a passagem dos grandes veículos automotores.
  • O BRS é parecido com o BRT, sendo também um sistema de ônibus, mas totalmente aberto, sem a construção de vias particulares para a circulação dos veículos. Nesse caso, haverá apenas a destinação específica de uma faixa da pista para a passagem do modal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BRS BRS Salvador prefeitura de salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

BRS deverá ter o mesmo modelo de ônibus já utilizado no BRT de Salvador
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x