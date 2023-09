Bruno evita falar em reeleição e critica modelo do FPM

Enquanto o grupo do governador Jerônimo Rodrigues se reúne para decidir o futuro eleitoral da base, sobretudo em Salvador, o prefeito da capital baiana Bruno Reis (União Brasil) se mostra tranquilo em relação à sua reeleição.

Questionado durante o desfile do 7 de setembro, Bruno se esquivou e voltou a afirmar que não irá falar de eleições neste ano e que sua prioridade é dar andamento aos projetos de sua gestão.

"Hoje viemos celebrar a Independência do Brasil. Ano que vem, no no momento certo, na hora certa, falaremos sobre política", disse o prefeito, que afirmou ainda que não discutiu nenhum assunto relevante no seu encontro com o governador. "Nos cumprimentamos, mas não conversamos sobre nenhum assunto específico."

FPM



A crise financeira causada pela estagnação no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feito pela União, foi comentada pelo prefeito. No fim de agosto, prefeituras de todo o Nordeste entraram em "greve" por conta da mudança no modelo dos repasses.

Como possui receita própria e tem população maior que 50 mil habitantes, Salvador não deve ter uma queda expressiva, mas, quando o assunto é o crescimento proporcional do repasse, deixará de ganhar R$ 5 milhões.

É uma situação ruim. Ontem eu analisei os números do FPM e efetivamente, quando você compara agosto de 23 com agosto de 22, houve uma redução de repasse de R$ 5 milhões para Salvador. O FPM vem andando de lado e nas médias e pequenas cidades há uma perda na arrecadação com números bem menores que no ano passado.