Bruno Reis destaca importância do G20 da Cultura em Salvador

Bruno Reis chegou acompanhado de Jerônimo, Margareth e Ana Paula - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) é uma das autoridades presentes no encerramento do Grupo de Trabalho da Cultura do G20 Brasil, nesta sexta-feira, 8. O evento teve início na segunda, 4, e foi realizado no Centro de Convenções, em Salvador.

Ao longo da semana, autoridades de mais de 120 países, discutiram quatro eixos temáticos fundamentais para o desenvolvimento cultural sustentável e inclusivo: diversidade cultural e inclusão social; direitos autorais no ambiente digital; economia criativa; e preservação do patrimônio cultural.

Para a imprensa presente no local, o gestor falou da importância do evento para Salvador e projetou suas expectativas sobre o resultado das reuniões durante o evento.

“Hoje é o dia mais importante do evento. Ontem [quinta-feira,dia 7] à noite chegaram ministros das maiores economias do mundo para participar do encontro para hoje homologarem ações e iniciativas globais que vão efetivamente contribuir para o desenvolvimento da cultura no Brasil e no mundo. Os grupos temáticos trabalharam ao longo da semana e hoje a expectativa é que haja a homologação entre os países para potencializar a cultura”, afirmou Bruno Reis.

Também participam do evento o governador Jerônimo Rodrigues, e os ministros Margareth Menezes, da Cultura, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores.