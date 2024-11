Bruno Reis pede “calma” sobre reajuste tarifário em Salvador

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) na abertura do Salvador Boat Show - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, na noite desta quinta-feira, 7, que ainda está em fase de estudo a possibilidade do reajuste tarifário dos ônibus para 2025. Em coletiva de imprensa, o gestor municipal pediu “calma” para tratar sobre o assunto.

“Calma. Vai se discutir. Tem agora a nova revisão tarifária, quando a gente fez a anterior era por dois anos. A partir desta revisão tarifária, ela vai indicar se terá reajuste e qual será e quais serão as contrapartidas para o reajuste”, explicou o chefe do Executivo, após a abertura do Salvador Boat Show, no Bahia Marina, localizado na Avenida Contorno.

Na ocasião, o gestor municipal também disse que o tema ainda não está sendo tratado com a Secretaria Municipal de Mobilidade, sob comando de Fabrízzio Muller. Bruno declarou que, neste momento, está debruçado em "melhorar a qualidade" dos coletivos urbanos.

“Não está nem sendo discutido isso ainda. O que está sendo discutido é a melhora do transporte público. Se tem um assunto que passou as eleições e que eu me debrucei é o transporte público e espero poder concluir a compra dos ônibus novos, [implementar] mais linhas nos horários de pico. É essa a prioridade agora”, completou.

Nesse sentido, o prefeito enviou à Câmara Municipal da capital (CMS) um projeto de lei nº 155/2024, que reajusta a lei nº 9.613/2023, e autoriza a gestão a contratar crédito externo com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de US$ 125 milhões. A medida foi aprovada em plenário no dia 30 de outubro, com voto contrário apenas de dois membros da oposição.

Segundo o prefeito, a mudança deve ser aplicada na compra dos novos transportes públicos. A data para os objetos serem adquiridos não foi divulgada.

Reativação das linhas

Uma das promessas feitas por Bruno Reis (União Brasil) durante a campanha eleitoral diz respeito à reativação das linhas de ônibus. Nesta noite, o chefe do Palácio Thomé de Souza disse que a medida já está em curso.

“A reativação das linhas já está ocorrendo. Os empresários estão autorizados a reativar qualquer linha que eles entenderem que são necessárias serem reativadas”, iniciou Reis.

Bruno também ressaltou que “está doido para ser processado pelo Governo do Estado” em razão da retomada das linhas extintas. “Tenho 25 anos de vida pública. Nunca tive uma denúncia, um inquérito”, concluiu.

Isso porque a reativação de linhas de ônibus na capital pode se configurar como uma quebra contratual com o metrô de Salvador, visto que as linhas foram reorganizadas para atender a demanda do modal.