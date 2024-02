Bruno Reis e Ana Paula detalham atendimentos de saúde no Carnaval | A TARDE

A Prefeitura apresentou, neste sábado, 10, o balanço dos dois primeiros dias do Carnaval de Salvador. O prefeito Bruno Reis (UB) esteve acompanhado da vice-prefeita e secretária de saúde municipal, Ana Paula Reis (PDT), na oportunidade eles falaram também sobre os números ligados à Secretaria de Saúde durante os festejos. a

"Infelizmente teve um trabalhador de um camarote que acabou cochilando, caiu do camarote, mas fora isso, as ocorrências no esporte de saúde, as ocorrências menos graves do que os anos anteriores, isso confirma também que a gente está tendo um carnaval mais seguro, um carnaval onde as pessoas vão com um clima mais de paz, de harmonia", disse Bruno.

Ana Paula revelou também que houve um aumento no número de atendimentos neste ano, em relação ao mesmo período de festa no ano passado.

"A gente já teve quase 1.100 atendimentos, mais de 1.080 atendimentos, nós temos um aumento em relação ao ano anterior, mas a gente tem percebido que é um aumento mesmo porque temos três módulos a mais e mais pessoas circulando. Mas, graças a Deus, a gravidade diminui. A nossa preocupação são esses casos individuais. Estamos com atenção à saúde bucal'.

A vice-prefeita ainda revelou que pela primeira vez equipamentos de ultrassom foram utilizados nos módulos de saúde do Carnaval.

"São 157 leitos, 15 módulos com sala vermelha. Nós mantivemos a média de transferência apenas de 5% dos casos. Aqueles casos mais graves que exigiam cirurgia ou suspeita de infarto. E, fora isso, outra novidade também que é a implementação de ultrassom pela primeira vez nos módulos. E aí a equipe está trabalhando muito na lógica da prevenção e tem dado certo".