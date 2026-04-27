BYD vence licitação e Governo da Bahia terá frota com carros elétricos

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Com uma fábrica instalada em Camaçari, a montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) venceu a licitação milionária feita pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) e vai fornecer 85 veículos eletrificados para uso do serviço administrativo do Governo da Bahia.

O resultado do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado, 25, e foi dividido em quatro lotes. O Lote 1 prevê a compra de 45 veículos tipo hatchback eletrico (EV), com capacidade para 5 ocupantes e 4 portas no valor sugerido de R$ 7.674.829,65.

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O Lote 2 estima a compra de 40 carros tipo SUV hibrido plug-in (PHEV), com capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, pelo valor sugerido de R$ 10.035.770,80. Já o Lote 4 prevê a instalação de Estações de Carregamento para Salvador e Região Metropolitana na quantia de R$ 698.857,25.

O Lote 3 previa compra de 40 veículos tipo SUV hibrido não plug-in (HEV), com capacidade para 5 ocupantes, 4 portas pelo valor de R$ 8.203.171,60, mas não houve interessados e foi declarada como deserta.

Proposta vencedoras

A BYD foi a vencedora dos Lotes 1 e 2 com o lance de R$14.373.665,00. A empresa Radar Comércio e Distribuição LTDA levou o Lote 4 oferencedo o valor de R$489.999,90, para a instalação de carregamento.

O secretário de Adminstração, Rodrigo Pimentel, assinou a adjudicação e a homologação do certame no último dia 24 de abril.