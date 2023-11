Camaçari pode ganhar duas novas passarelas na via Parafuso | A TARDE

A construção de duas passarelas na estrada Via Parafuso, uma no Km-9 e outra Km-13,5, além da iluminação do trecho das duas passarelas, foi solicitada pelo deputado Manuel Rocha (UB) ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, e ao diretor executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), Carlos Henrique de Azevedo Martins.

Na indicação, encaminhada através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o parlamentar destaca que a Via Parafuso, antiga BA-535, é uma das principais vias de ligação entre diferentes municípios, especificamente, Salvador, Simões Filhos e Lauro de Freitas, sendo responsável por um intenso fluxo de veículos diariamente.

A ausência de iluminação pública e a falta das passarelas têm sido preocupação dos moradores da região.

O pedido indica que sejam realizados estudos de viabilidade técnica e financeira para a instalação de iluminação pública e construção das passarelas nos trechos mencionados e ressaltou a importância de se considerar a inclusão de dispositivos de acessibilidade, como rampas e corrimãos, para garantir a utilização segura e fácil por pessoas com mobilidade reduzida.