Câmara aprova requerimento de Negromonte Jr. para debater PEC '6x1'

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 19, o requerimento de autoria do deputado federal baiano Mário Negromonte Júnior (PP), presidente do colegiado, para debater a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Jornada 6x1, de autoria da parlamentar Erika Hilton (Psol-SP).

Negromonte destacou a importância de abrir a discussão sobre o tema levando em consideração todos os aspectos. O requerimento do deputado frisa a necessidade de trazer representantes da Casa Civil da Presidência, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho, da CNI, CNC, CNA, CUT, UGT e Força Sindical para as audiências.

"Esse é um tema que está palpitante aqui na Câmara. É notório o grande interesse na discussão da matéria sobre todos os aspectos, e no caso deste colegiado, sob o ponto de vista financeiro e tributário, por isso entendemos que o debate acerca do tema é de primordial importância para o Parlamento, e para darmos nossa contribuição ao debate sobre a jornada de trabalho", afirmou o deputado.

A PEC da deputada Erika Hilton prevê a mudança da escala de trabalho, hoje com apenas um dia de folga. O texto já obteve as assinaturas necessárias para ser apresentado.