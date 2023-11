Câmara Itinerante realiza nova edição em Paripe | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai realizar mais uma edição do projeto Câmara Itinerante. No dia 27, a partir das 14h, a sessão será realizada no Colégio Estadual Barros Barreto, na Rua da Austrália, s/nº, no bairro de Paripe. Segundo a Casa, o objetivo da sessão itinerante é aproximar ainda mais o Legislativo das comunidades, ampliando a participação popular e discutindo in loco as questões de cada bairro.

“O Câmara Itinerante busca promover uma maior aproximação da Casa Legislativa com as comunidades. Nesse sentido, ampliamos nossa representatividade através das sessões itinerantes, permitindo que as lideranças locais apresentem as demandas e a população participe ativamente das discussões pertinentes a cada localidade contemplada”, detalhou o presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB).

O Coordenador executivo do projeto, o vereador Luiz Carlos Suíca (PT) destacou o empenho do presidente Carlos Muniz para viabilizar a sessão fora das dependências da Câmara. “O presidente compartilha da mesma perspectiva de que é essencial ouvir e se aproximar do povo, a fim de promover uma maior participação nas decisões cruciais para a convivência em sociedade”, afirma.

Participação popular

O projeto Câmara Itinera, que tem como coordenador executivo o vereador Luiz Carlos Suíca (PT), leva toda estrutura do Legislativo Municipal aos bairros com o objetivo de integrar o Poder Legislativo e as comunidades, estimulando a participação popular. Durante as sessões, além de acolher as demandas e sugestões, a Câmara também tem a oportunidade de apresentar suas ações e projetos que interferem diretamente na vida do cidadão.

Na sessão itinerante do próximo dia 27, em Paripe, 16 localidades serão contempladas: Alto da Terezinha, Coutos, Fazenda Coutos, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Nova Constituinte, Paripe, Periperi, Plataforma, Praia Grande, Rio Sena, São João do Cabrito, São Tomé e Lobato.

No mês de agosto, o projeto foi realizado no bairro do Cabula.