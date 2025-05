Candidata em 22, Tebet defende apoio do MDB a Lula em 2026

Tebet defende aliança entre MDB e Lula em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Terceira colocada no primeiro turno da eleição presidencial de 2022, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu, nesta sexta-feira, 25, o apoio do MDB, sua sigla, à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano, caso o petista tente um novo mandato.

Tebet afirmou, ao falar sobre o assunto ao canal CNN Brasil, que enxerga a necessidade da aliança como uma questão de coerência, já que o MDB integra a base do governo com três ministério (Planejamento, Cidades e Transporte).

“Defendo que o MDB, até por coerência, porque tem três ministérios, esteja no palanque do presidente Lula em 2026", destacou Tebet,

Eleições 2022

Ministra do Planejamento, Simone Tebet foi adversária de Lula no primeiro turno das eleições de 2022. Na ocasião, a então senadora ficou na terceira colocação, com 4.915.423 votos.

No segundo turno, a emedebista anunciou apoio a Lula, que enfrentava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na fase de transição entre os governos, Tebet foi anunciada como ministra do Planejamento.