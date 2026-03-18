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MUDANÇA

Candidato defende gestão próxima e interiorizada no CRT-BA

João Firmino Machado acredita que conselho deve ir além da fiscalização

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/03/2026 - 16:11 h

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candidato João Firmino diz que atual momento exige que conselho deixe de ser apenas um órgão administrativo
candidato João Firmino diz que atual momento exige que conselho deixe de ser apenas um órgão administrativo -

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia (CRT-BA) consolidou-se como peça estratégica na engrenagem econômica do estado. Responsável pela organização e fiscalização de uma categoria que hoje soma mais de 69 mil profissionais cadastrados, o órgão abrange mais de 138 modalidades técnicas, atuando em setores vitais como indústria, construção civil, energia, saneamento e infraestrutura.

Diante da magnitude e capilaridade da categoria, o candidato à presidência do CRT-BA, João Firmino Bispo Machado, defende uma mudança de postura na autarquia.

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Para o candidato, o atual momento exige que o conselho deixe de ser apenas um órgão administrativo para se tornar um agente ativo na defesa dos interesses da classe.

“Estamos falando de uma categoria que contribui diretamente para o crescimento da Bahia. O CRT-BA precisa estar à altura dessa grandeza, com mais presença no interior, mais eficiência nos serviços e compromisso real com a valorização”, afirma João Machado.

Presença e modernização

A proposta central da candidatura foca em quatro pilares: transparência, modernização, participação e descentralização. De acordo com Machado, é fundamental que o conselho compreenda a realidade de quem atua "no chão das obras" e das indústrias, ampliando o diálogo com a base.

Papel institucional

Além da fiscalização, o candidato propõe que o CRT-BA atue como um instrumento de fortalecimento institucional, defendendo as atribuições legais dos técnicos e promovendo a qualificação profissional por meio de parcerias. "Fortalecer o conselho é fortalecer os profissionais que ajudam a mover o estado todos os dias", destaca.

Com técnicos industriais presentes em segmentos decisivos para o futuro da Bahia, como automação e segurança do trabalho, o fortalecimento do órgão de classe aparece como um passo necessário para garantir o reconhecimento e o respeito que a categoria demanda no mercado de trabalho.

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Tags:

CRT-BA fiscalização e participação João Firmino Bispo Machado modernização institucional técnicos industriais valorização profissional

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