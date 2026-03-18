Candidato defende gestão próxima e interiorizada no CRT-BA

candidato João Firmino diz que atual momento exige que conselho deixe de ser apenas um órgão administrativo - Foto: Divulgação

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia (CRT-BA) consolidou-se como peça estratégica na engrenagem econômica do estado. Responsável pela organização e fiscalização de uma categoria que hoje soma mais de 69 mil profissionais cadastrados, o órgão abrange mais de 138 modalidades técnicas, atuando em setores vitais como indústria, construção civil, energia, saneamento e infraestrutura.

Diante da magnitude e capilaridade da categoria, o candidato à presidência do CRT-BA, João Firmino Bispo Machado, defende uma mudança de postura na autarquia.

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Para o candidato, o atual momento exige que o conselho deixe de ser apenas um órgão administrativo para se tornar um agente ativo na defesa dos interesses da classe.

“Estamos falando de uma categoria que contribui diretamente para o crescimento da Bahia. O CRT-BA precisa estar à altura dessa grandeza, com mais presença no interior, mais eficiência nos serviços e compromisso real com a valorização”, afirma João Machado.

Presença e modernização

A proposta central da candidatura foca em quatro pilares: transparência, modernização, participação e descentralização. De acordo com Machado, é fundamental que o conselho compreenda a realidade de quem atua "no chão das obras" e das indústrias, ampliando o diálogo com a base.

Papel institucional

Além da fiscalização, o candidato propõe que o CRT-BA atue como um instrumento de fortalecimento institucional, defendendo as atribuições legais dos técnicos e promovendo a qualificação profissional por meio de parcerias. "Fortalecer o conselho é fortalecer os profissionais que ajudam a mover o estado todos os dias", destaca.

Com técnicos industriais presentes em segmentos decisivos para o futuro da Bahia, como automação e segurança do trabalho, o fortalecimento do órgão de classe aparece como um passo necessário para garantir o reconhecimento e o respeito que a categoria demanda no mercado de trabalho.