02/09/2024 às 16:21 - há XX semanas | Autor: Da Redação POLÍTICA Candidatura de Queiroz é aprovada após juiz rejeitar pedido do MP MP Eleitoral havia pedido à Justiça que registro da candidatura fosse negado

Queiroz é investigado como operador do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). - Foto: Policia Civil | Divulgação

Mesmo após o Ministério Público Eleitoral pedir que à Justiça Eleitoral que o registro da candidatura de Fabrício Queiroz a vereador de Saquarema, no Rio de Janeiro, fosse negado, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro teve seu nome confirmado para a disputa. Ele é candidato pelo PL. De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, ao aprovar a candidatura de Queiroz, o juiz eleitoral Andrew Francis dos Santos Maciel rejeitou o parecer do MPE. Leia também: >> Bolsonaristas fazem convocação para atos do 7 de Setembro na Barra >> Governo Lula estuda criar WhatsApp brasileiro



Em agosto, segundo a coluna, o MP alegou que Queiroz havia deixado de apresentar uma certidão referente a um processo que o envolveu na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso em questão trata de uma quebra de sigilo bancário no qual Queiroz foi investigado como operador do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Compartilhe essa notícia com seus amigos