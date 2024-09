Cantora Alcione receberá título de cidadã baiana

Natural do Maranhão, Alcione conseguiu sucesso quando se mudou para o Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Facebook

A cantora Alcione Dias Nazareth, popularmente conhecida como Marrom, será homenageada com o título de cidadã baiana. A honraria será concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em data e hora a serem estabelecidas em comum acordo com a Mesa Diretora.

A resolução que concede o título foi publicada na edição desta quarta-feira, 4, no Diário Oficial do Legislativo. A proposta foi feita pelo deputado estadual Bobô (PCdoB) em janeiro deste ano.

“Alcione está enraizada na Bahia. Ela tem identidade com a nossa terra e sua imagem é indissociável da cultura que conforma a nossa gente. Marrom é fi lha da Bahia de fato, mas é preciso o título de direito para consagrar a relação ancestral, musical e duradoura”, justificou o parlamentar.

Natural do Maranhão, Alcione é cantora, compositora, instrumentista e intérprete da música popular brasileira. Despertou para o mundo musical ainda na infância, quando acompanhava o pai nas atividades da banda da Polícia Militar do Maranhão.

Conforme ressaltou Bobô, Alcione e a Bahia têm uma relação especial, tecida com os fios das raízes africanas que marcam a cultura e história dos dois estados nordestinos com o maior número de quilombos reconhecidos no Brasil.

De acordo com o parlamentar, Alcione é uma intérprete que valoriza e leva os compositores e cantores da Bahia para seu palco, seus shows e atividades.

Ela gravou e canta músicas de Walmir Lima, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Riachão, Tonho Matéria, Roque Carvalho e tantos outros talentos da boa terra.