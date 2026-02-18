Menu
ABATIDO

Carlos Bolsonaro teme ‘ponto de não retorno’ na saúde do pai na prisão

Herdeiro do ex-presidente diz que ele está "sonolento" na Papudinha

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/02/2026 - 11:52 h

MASSA Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador, na Igreja Batista Caminho das Árvores. Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 08/03/24
MASSA Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador, na Igreja Batista Caminho das Árvores. Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 08/03/24 -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece "abatido" devido a sua prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, iniciada após a sua derrota nas urnas eletrônicas.

Com a aparência "sonolenta", de acordo com o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), o ex-mandatário agora mudou o discurso, e ainda segundo o filho '02', os novos questionamentos giram em torno do motivo da sua prisão, considerada por ele e seus aliados como injusta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Encontrei o presidente sonolento e abatido, obviamente se questionando sobre uma prisão que jamais deveria existir, já que não cometeu crime algum. É humanamente impossível que alguém suporte tais condições por tanto tempo e consiga manter-se ileso. Se eu estou cansado, imagine ele", escreveu Carlos por meio das suas redes sociais.

As declarações do filho do ex-presidente registradas no X (antigo Twitter) surgem após a costumeira visita às quarta-feiras na Papudinha, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de detenção.

"Saio mais uma vez da Papuda nesta Quarta-feira de Cinzas, seguindo rigorosamente os dias e horários de visita - quartas e sábados", iniciou o ex-vereador.

Leia Também:

Michelle revela estado de saúde de Bolsonaro após mal-estar na Papudinha
Bolsonaro passa mal e recebe atendimento médico na Papudinha
Flávio Bolsonaro usa IA em samba-enredo contra Lula no Carnaval; VÍDEO
Michelle não deve fazer campanha para Flávio Bolsonaro

Carlos Bolsonaro diz que aproveitou o tempo de visita para "dar uma arrumada em seus e nos poucos utensílios de plástico permitidos". Além disso, ele completou afirmando:

"Organizei também as tampas das marmitas, sempre com as mensagens que a Michelle deixa para cada refeição - pequenos gestos que mantêm a dignidade em meio ao absurdo".

O filho de Bolsonaro ainda diz estar preocupado com a situação do pai e teme os riscos que a detenção pode causar na vida do político, avaliando o ato como "covardia".

"Mais um dia se passou, e minha preocupação só aumenta ao ver a normalização do que estão fazendo. Pode existir a qualquer momento um ponto de não retorno em relação à saúde do meu pai. Ele é uma rocha, mas é impossível não perceber que, dia após dia, a covardia que sofre o atinge cada vez mais", concluiu ele.

Veja publicação

Bolsonaro passa mal e recebe atendimento médico na Papudinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal nesta segunda-feira, 16, e precisou de atendimento médico. A informação foi divulgada pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), na rede social X.

“Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!”, escreveu.

O ex-vereador não informou detalhes sobre o que teria levado Bolsonaro a passar mal, nem se ele foi levado ao hospital para realizar exames.

