POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que irmão pode ser candidato a deputado federal

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa", afirmou pré-candidato à Presidência

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/02/2026 - 16:50 h

Flávio, Carlos, Jair, Eduardo e Jair Renan Bolsonaro
Flávio, Carlos, Jair, Eduardo e Jair Renan Bolsonaro

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta quinta-feira, 13, que o irmão, Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador na cidade de Balneário Camboriú/SC, deve lançar em breve a sua pré-candidatura a deputado federal.

Caso o cenário seja confirmado, o estado da região Sul deve ter dois nomes da família Bolsonaro disputando cargos eletivos nas eleições de outubro: além de Jair Renan, Carlos Bolsonaro (PL) já lançou a sua pré-candidatura ao Senado.

A presença da família ainda deve se estender ao Distrito Federal, onde a ex-primeira-dama, Michelle, pode ser pré-candidata ao Senado. Sobre Jair Renan, a intenção de lançá-lo como candidato a deputado já vinha sendo cogitada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde o primeiro semestre de 2025.

“Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora […] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal”, disse Flávio Bolsonaro em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Michelle Bolsonaro entra na disputa para Senado após decisão de Flávio

Aposta do bolsonarismo para a disputa presidencial de outubro, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) confirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será candidata no próximo pleito.

Flávio afirmou que Michelle, que chegou a ser cogitada como candidata a presidente da República, deve disputar o Senado pelo Distrito Federal. A tendência é de que a ex-primeira-dama faça uma 'dobradinha' com Ibaneis Rocha (MDB), atual governador do DF e pré-candidato ao Congresso.

Carlos Bolsonaro Flávio Bolsonaro Jair Renan Michelle Bolsonaro

x