Michelle Bolsonaro entra na disputa para Senado após decisão de Flávio

Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle durante ato político - Foto: Miguel Schincariol | AFP

Aposta do bolsonarismo para a disputa presidencial de outubro, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, nesta sexta-feira, 13, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será candidata no próximo pleito.

Flávio afirmou que Michelle, que chegou a ser cogitada como candidata a presidente da República, deve disputar o Senado pelo Distrito Federal. A tendência é de que a ex-primeira-dama faça uma 'dobradinha' com Ibaneis Rocha (MDB), atual governador do DF e pré-candidato ao Congresso.

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora [...] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal", afirmou o senador.

Eleições 2026

Além de Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a disputa pelo Planalto já tem outros pré-candidatos colocados por seus respectivos partidos.

Lista de pré-candidatos à presidência: