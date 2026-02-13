POLÍTICA
Michelle Bolsonaro entra na disputa para Senado após decisão de Flávio
Senador é aposta do bolsonarismo para o Planalto
Por Cássio Moreira
Aposta do bolsonarismo para a disputa presidencial de outubro, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, nesta sexta-feira, 13, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será candidata no próximo pleito.
Flávio afirmou que Michelle, que chegou a ser cogitada como candidata a presidente da República, deve disputar o Senado pelo Distrito Federal. A tendência é de que a ex-primeira-dama faça uma 'dobradinha' com Ibaneis Rocha (MDB), atual governador do DF e pré-candidato ao Congresso.
"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora [...] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal", afirmou o senador.
Eleições 2026
Além de Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a disputa pelo Planalto já tem outros pré-candidatos colocados por seus respectivos partidos.
Lista de pré-candidatos à presidência:
- Lula (PT);
- Flávio Bolsonaro (PL);
- Ronaldo Caiado (PSD);
- Eduardo Leite (PSD);
- Ratinho Júnior (PSD);
- Samara Martins (UP);
- Aldo Rebelo (DC);
- Renan Santos (Missão).
