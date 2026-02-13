Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Michelle Bolsonaro entra na disputa para Senado após decisão de Flávio

Senador é aposta do bolsonarismo para o Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

13/02/2026 - 15:17 h

Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle durante ato político
Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle durante ato político -

Aposta do bolsonarismo para a disputa presidencial de outubro, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, nesta sexta-feira, 13, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será candidata no próximo pleito.

Flávio afirmou que Michelle, que chegou a ser cogitada como candidata a presidente da República, deve disputar o Senado pelo Distrito Federal. A tendência é de que a ex-primeira-dama faça uma 'dobradinha' com Ibaneis Rocha (MDB), atual governador do DF e pré-candidato ao Congresso.

Leia Também:

Coronel no União Brasil? Senador aparece com novos aliados após romper com governo
Cacá Leão faz aposta sobre Zé Cocá após "assédio" de Jerônimo
Bruno Reis admite falha em comida de ambulantes no Carnaval

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora [...] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal", afirmou o senador.

Eleições 2026

Além de Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a disputa pelo Planalto já tem outros pré-candidatos colocados por seus respectivos partidos.

Lista de pré-candidatos à presidência:

  • Lula (PT);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Eduardo Leite (PSD);
  • Ratinho Júnior (PSD);
  • Samara Martins (UP);
  • Aldo Rebelo (DC);
  • Renan Santos (Missão).

Tags:

eleições Flávio Bolsonaro Lula Michelle Bolsonaro

x