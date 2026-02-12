TENSÃO
Racha no PL: Michelle ameaça deixar partido por falta de acordo
Ex-primeira-dama cobra cumprimento de acordos nos estados
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode deixar o PL. O cenário é avaliado caso o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, não cumpra as orientações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre candidaturas de aliados nas eleições.
Mesmo preso na Papudinha, Bolsonaro tem dado diretrizes sobre o cenário eleitoral nos estados e disparado recados durante as visitas dos filhos, da esposa e de aliados. A informação é da CNN.
Além da candidatura do filho Flávio à Presidência da República, Bolsonaro está focado nas disputas ao Senado e Michelle está pessoalmente empenhada na articulação para emplacar aliadas na disputa pelo Ceará e por Santa Catarina.
Leia Também:
Michelle deu apoio público à candidatura da deputada Caroline de Toni (PL-SC) para a vaga. A parlamentar chegou a anunciar a aliados que sairá do PL, mas pode voltar atrás se o seu nome for viabilizado.
Valdemar tem sinalizado preferência à aliança com o PP, que colocaria o senador Esperidião Amin (PP-SC) na segunda vaga ao Senado. A primeira seria de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que também ameaça sair do PL.
O governador Jorginho Mello, no entanto, já disse publicamente que gostaria de ter Carol de Toni como candidata ao Senado. Se não houver solução, Carlos Bolsonaro pode sair pelo PSD, na chapa de João Rodrigues, prefeito de Chapecó.
No Ceará, Michelle tenta viabilizar o nome de Priscila Costa, que é vereadora de Fortaleza, ex-deputada federal e atual vice-presidente nacional do PL Mulher.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes