Preterida por Carlos Bolsonaro, deputada rompe com o PL

Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC) - Foto: Marina Ramos

A deputada federal Caroline de Toni decidiu deixar o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ter sua candidatura ao Senado, por Santa Catarina, vetada pela legenda.

Ela foi informada da decisão pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após reunião na tarde de quarta-feira, 4. Na ocasião, o dirigente disse que uma das duas vagas da disputa para o Senado será de Carlos Bolsonaro — que tinha domicílio eleitoral no Rio de Janeiro.

Pressão

A outra deve ficar com o Esperidião Amin (PP-SC), após pressão por parte dos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, para que uma das vagas ao Senado ficasse reservada à federação União Progressista.

Alternativas e destino

Como opção, Valdemar deu a Caroline de Toni a possibilidade de ser candidata a vice-governadora do estado ou tentasse a reeleição à Câmara, com a garantia de se tornar líder do partido na Casa em 2027.

Com a recusa e a saída da parlamentar da sigla, a expectativa é a de qual será o seu destino partidário. Conforme o Poder 360, entre as opções estariam o Republicanos e o Avante.