Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Preterida por Carlos Bolsonaro, deputada rompe com o PL

Parlamentar foi informada da decisão após reunião com Valdemar Costa Neto

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/02/2026 - 8:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC)
Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC) -

A deputada federal Caroline de Toni decidiu deixar o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ter sua candidatura ao Senado, por Santa Catarina, vetada pela legenda.

Ela foi informada da decisão pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após reunião na tarde de quarta-feira, 4. Na ocasião, o dirigente disse que uma das duas vagas da disputa para o Senado será de Carlos Bolsonaro — que tinha domicílio eleitoral no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pressão

A outra deve ficar com o Esperidião Amin (PP-SC), após pressão por parte dos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, para que uma das vagas ao Senado ficasse reservada à federação União Progressista.

Leia Também:

Carlos Bolsonaro aponta culpado por pai estar "abatido" na cadeia
Carlos Bolsonaro tem sinal verde do pai para disputar eleição
Carlos Bolsonaro diz ter sido barrado ao tentar visitar pai na PF
Carlos Bolsonaro renuncia mandato no Rio para cumprir nova missão

Alternativas e destino

Como opção, Valdemar deu a Caroline de Toni a possibilidade de ser candidata a vice-governadora do estado ou tentasse a reeleição à Câmara, com a garantia de se tornar líder do partido na Casa em 2027.

Com a recusa e a saída da parlamentar da sigla, a expectativa é a de qual será o seu destino partidário. Conforme o Poder 360, entre as opções estariam o Republicanos e o Avante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlos Bolsonaro Caroline de Toni pl santa catarina Valdemar Costa Neto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Deputada federal, Carol de Toni (PL-SC)
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x