TÁ LIBERADO OU NÃO?

Carlos Bolsonaro diz ter sido barrado ao tentar visitar pai na PF

Ex-vereador chamou decisão de Alexandre de Moraes de falfa; entenda

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 10:29 h | Atualizada em 05/01/2026 - 10:57
Carlos Bolsonaro e o seu pai Jair Bolsonaro
Carlos Bolsonaro e o seu pai Jair Bolsonaro -

O ex-vereador carioca e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), afirmou na manhã desta segunda-feira, 5, que foi barrado ao tentar visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), Carlos disse que não é verdadeira a informação de que as visitas familiares teriam sido liberadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“O que ocorreu, na prática, foi apenas o fim da exigência de que a família tivesse de protocolar pedidos sucessivos e aguardar, muitas vezes em vão, a ‘boa vontade’ do ministro”, afirmou.

Carlos disse ainda que, mesmo diante de um momento delicado de saúde, o ex-presidente, que passou recentemente por cirurgia para tratar de hérnia inguinal bilateral, “continua impedido de receber qualquer membro da família”.

Veja publicação

Vale ressaltar que o local onde Bolsonaro está preso para cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado permite visitas apenas às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h.

Moraes autorizou visita permanente dos filhos

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que os filhos do ex-presidente e a enteada dele realizem visitas permanentes a Bolsonaro na Superintendência da PF. Com isso, eles não dependem de novas autorizações da Corte.

Na decisão, no entanto, Moraes afirmou que as visitas devem ocorrer dentro dos horários estabelecidos pela Polícia Federal, com duração de 30 minutos e limitação de dois familiares por dia. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia sido autorizada anteriormente a fazer visitas permanentes.

x