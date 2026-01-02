Menu
POLÍTICA
REPOUSO COMPROMETIDO

Bolsonaro reclama do barulho do ar-condicionado em prisão da PF

Defesa do ex-presidente encaminhou reclamação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 21:43 h
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil -

Jair Bolsonaro (PL) fez uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Polícia Federal (PF) corrija o barulho do ar-condicionado do local onde ele está preso, uma Sala de Estado-Maior na Superintendência da corporação.

O pedido foi apresentado pela defesa do ex-presidente na noite desta sexta-feira, 2, que afirmou que o ruído compromete o repouso e afeta a saúde de Bolsonaro:

“O ruído persiste sem interrupção, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, gerando ambiente incompatível com o repouso mínimo necessário à manutenção das condições físicas e psicológicas do custodiado, configurando situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e integridade do preso”.

Segundo os advogados, a situação já é de conhecimento dos agentes responsáveis pela custódia.

“Requer sejam oficiadas as autoridades responsáveis pela custódia para que adotem, com brevidade, as providências técnicas necessárias à correção do problema descrito — seja mediante adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente —, garantindo-se ao custodiado condições adequadas de repouso e permanência no local”, pede a defesa.

O pedido ainda não foi analisado por Moraes, relator das ações penais relacionadas à tentativa de golpe.

x