Bolsonaro reclama do barulho do ar-condicionado em prisão da PF
Defesa do ex-presidente encaminhou reclamação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF
Por Gustavo Nascimento
Jair Bolsonaro (PL) fez uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Polícia Federal (PF) corrija o barulho do ar-condicionado do local onde ele está preso, uma Sala de Estado-Maior na Superintendência da corporação.
O pedido foi apresentado pela defesa do ex-presidente na noite desta sexta-feira, 2, que afirmou que o ruído compromete o repouso e afeta a saúde de Bolsonaro:
“O ruído persiste sem interrupção, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, gerando ambiente incompatível com o repouso mínimo necessário à manutenção das condições físicas e psicológicas do custodiado, configurando situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e integridade do preso”.
Segundo os advogados, a situação já é de conhecimento dos agentes responsáveis pela custódia.
“Requer sejam oficiadas as autoridades responsáveis pela custódia para que adotem, com brevidade, as providências técnicas necessárias à correção do problema descrito — seja mediante adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente —, garantindo-se ao custodiado condições adequadas de repouso e permanência no local”, pede a defesa.
O pedido ainda não foi analisado por Moraes, relator das ações penais relacionadas à tentativa de golpe.
