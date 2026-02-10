Menu
MAIS UM

Risco de morte e 10 comorbidades: Bolsonaro apela por prisão domiciliar

Defesa do ex-presidente vai apresentar novo pedido ao STF

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/02/2026 - 10:25 h

Jair Bolsonaro (PL) está preso na Papudinha, em Brasília
Jair Bolsonaro (PL) está preso na Papudinha, em Brasília

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai apresentar um novo pedido de prisão domiciliar aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 10. Ao todo, a Corte já recebeu dezenas de solicitações do mesmo caráter, contudo, todas foram rejeitadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Desta vez, segundo o ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), o pedido deve-se aos laudos médicos enviados pela Polícia Federal (PF) que apontam comorbidades do ex-mandatário, correndo “risco de morte”. O filho ‘02’, por sua vez, não listou quais são as doenças citadas no documento.

“Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase 10 comorbidades relevantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o presidente @jairbolsonaro”, escreveu o herdeiro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista, e atualmente está na Papudinha, em Brasília.

Veja publicação

Laudo da PF descarta necessidade de hospitalização para Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta sexta-feira, 6, a divulgação do laudo feito por médicos peritos da Polícia Federal sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pelo documento, ele não precisa ser transferido da prisão para um hospital, mas deve ter os cuidados de saúde aprimorados para evitar um infarto, por exemplo.

Após o exame físico e a análise de exames laboratoriais e de imagem fornecidos pela defesa, a conclusão dos peritos foi que Bolsonaro é portador de sete problemas crônicos de saúde, mas que “tais comorbidades não ensejam, no momento, necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar”, diz o laudo.

x