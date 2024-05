Caso Joca: Gol e ANAC são convocados por comissão da Câmara | A TARDE

A Comissão de Viação e Transportes convocou o presidente da Gol Linhas Aéreas, Celso Ferrer e o diretor presidente da Agência Nacional de Avião Civil (ANAC), Tiago Sousa Pereira para prestar esclarecimento sobre a morte do cão golden retriever Joca, no dia 22 de abril após voo errado para São Paulo.

A audiência deve ter início na próxima terça-feira, 14, e também deve contar com a presença do dono do cão, João Fantazzini, a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini, o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida e a ativista Luíza Mell.

O requerimento foi apresentado pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) e prevê que os citados - Celso Ferrer e Tiago Sousa Pereira - prestem esclarecimentos pelo fatídico acontecimento, “bem como quais as providências estão sendo tomadas a fim de se evitar tamanha tragédia”.

Caso

O animal, da raça Golden Retriever, morreu durante o voo G3 1527 da empresa Gol, na última segunda-feira, 22, após ficar mais de oito horas na aeronave. O cão deveria sair do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Sinop, no Mato Grosso, mas um erro de logística direcionou o animal para Fortaleza (CE).

Após o caso, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais. Entre as ações está a de estudar a viabilidade da implementação do serviço de rastreabilidade de animais transportados em porão de aeronaves.

