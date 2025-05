CFM cobra normas de segurança hospitalar em quarto de Bolsonaro

- Foto: Divulgação

O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu uma nota nesta sexta-feira, 25, onde apontou violações graves nas normas de segurança hospitalar do Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde o último dia 13.

A manifestação vem após o político ter protagonizado uma live diretamente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ser intimado judicialmente por conta do processo do qual é réu por tentativa de golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o conselho, pacientes "em condição crítica, sem condição de alta" devem ter o acesso a seus leitos regulados por normas técnicas que não foram seguidas no caso e que tais regras deveriam ser "aplicadas indistintamente a quaisquer pessoas sob qualquer pretexto, inclusive equipes de jornalismo e agentes públicos em cumprimento de determinação judicial", sob risco de colocar a vida dos pacientes em risco.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro se apresenta "estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial" e segue na UTI sem previsão de alta.