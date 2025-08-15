Menu
POLÍTICA

Churrasco na prisão domiciliar de Bolsonaro: Michelle dá bronca em deputado

Líder da Oposição na Câmara causou polêmica com a família Bolsonaro

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

15/08/2025 - 16:52 h
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro -

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) voltou a causar polêmica nesta semana depois do deputado federal Zucco (PL-RS) comprar carnes e afirmar nas redes sociais que faria um churrasco na casa do ex-presidente. A atitude do parlamentar terminou em bronca de Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama.

Através de nota publicada nas redes sociais, Michelle Bolsonaro negou que tenha sido realizado um churrasco na sua casa durante visita a Jair Bolsonaro. "Tal evento não ocorreu", disse a esposa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.

“O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários – e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu”, escreveu Michelle em publicação nos stories do Instagram.

Zucco é líder da Oposição na Câmara e um dos mais influentes deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro. O parlamentar esteve na casa de Bolsonaro na quinta-feira, 14, após ter visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Zucco se defendeu após afirmar o suposto churrasco e disse que o encontro teve caráter pessoal e político.

“Fui como amigo e como líder da oposição, para conversar sobre o cenário atual, relatar o trabalho que temos desenvolvido no Congresso em pautas como a anistia, o fim do foro privilegiado e também o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado", disse.

Churrasco?

Zucco afirmou que iria fazer um churrasco para Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais antes da visita.

"Se tudo der certo vou poder fazer uma carne para um amigo... Agora vou lá, fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu [referindo-se ao presidente Lula] não cumpriu. Vou lá fazer uma carne para o nosso líder Jair Bolsonaro", disse Zucco em vídeo publicado ontem nas redes sociais. Em seguida, ele aparece segurando um cooler com as carnes e o carvão, em direção a porta.

Imagem ilustrativa da imagem Churrasco na prisão domiciliar de Bolsonaro: Michelle dá bronca em deputado
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

No entanto, após a bronca pública de Michelle Bolsonaro, Zucco afirmou que o churrasco não aconteceu.

“Era apenas uma intenção, uma boa intenção, que não foi efetivada devido ao estado de saúde em que ele se encontrava. Por isso, fiz uma rápida visita e fui embora para não atrapalhar seu repouso. Peço desculpas a ele e à primeira-dama se a minha atitude causou desconforto a sua família”, escreveu no X.

Veja post de Michelle Bolsonaro:

Imagem ilustrativa da imagem Churrasco na prisão domiciliar de Bolsonaro: Michelle dá bronca em deputado
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

