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CONSOLIDAÇÃO

Cinthya Marabá lança pré-candidatura à ALBA nesta quarta-feira

Filiação ao Partido Liberal (PL) é tratada como movimento natural

Rodrigo Tardio
Por
Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, Cinthya Marabá (PL)
Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, Cinthya Marabá (PL) - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

​A primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Cinthya Marabá (PL), oficializa nesta quarta-feira, 17, a pré-candidatura a deputada estadual.

O evento, que marca a consolidação do nome, na região Oeste, vai ser realizado às 19h30, no Espaço Território.

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Projeto político

​Apostando na representatividade regional para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o projeto político de Cinthya vem ganhando musculatura por meio de alianças e articulações estratégicas conduzidas pelo prefeito do município, Júnior Marabá (PP).

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​Nos bastidores, a filiação ao Partido Liberal (PL) é tratada como um movimento natural e alinhado ao perfil do eleitorado local.

Definição

A definição da sigla ocorreu em Brasília, após reunião de Cinthya e do prefeito com o senador Flávio Bolsonaro e com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

​O município carrega um forte simbolismo para a direita no estado, já que em 2022, Luís Eduardo Magalhães foi a única cidade baiana onde o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu no segundo turno.

A base governista tenta converter o histórico político em votos para consolidar a liderança do grupo no Oeste baiano.

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Tags

Cinthya Marabá Luís Eduardo Magalhães Partido Liberal pré-candidatura

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