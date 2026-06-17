Cinthya Marabá lança pré-candidatura à ALBA nesta quarta-feira

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

​A primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Cinthya Marabá (PL), oficializa nesta quarta-feira, 17, a pré-candidatura a deputada estadual.

O evento, que marca a consolidação do nome, na região Oeste, vai ser realizado às 19h30, no Espaço Território.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Projeto político

​Apostando na representatividade regional para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o projeto político de Cinthya vem ganhando musculatura por meio de alianças e articulações estratégicas conduzidas pelo prefeito do município, Júnior Marabá (PP).

​Nos bastidores, a filiação ao Partido Liberal (PL) é tratada como um movimento natural e alinhado ao perfil do eleitorado local.

Definição

A definição da sigla ocorreu em Brasília, após reunião de Cinthya e do prefeito com o senador Flávio Bolsonaro e com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

​O município carrega um forte simbolismo para a direita no estado, já que em 2022, Luís Eduardo Magalhães foi a única cidade baiana onde o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu no segundo turno.

A base governista tenta converter o histórico político em votos para consolidar a liderança do grupo no Oeste baiano.