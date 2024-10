Ciro Gomes ataca PT e justifica apoio do PDT a bolsonarista

Ciro Gomes reforça críticas ao PT - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (PDT), fez duras críticas ao PT, no comentário de uma publicação do Instagram da Juventude Socialista, núcleo de atuação política do PDT, seu partido.

O comentário foi uma reação após a crítica do grupo ao apoio de parte do PDT ao bolsonarista André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno da eleição para a prefeitura de Fortaleza contra Evandro Leitão, do PT. Ciro, que não manifestou posição pessoal, justificou o apoio dizendo que a aliança é uma tentativa de evitar a "premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará" na capital do estado.

Ciro, que nos últimos anos se afastou das lideranças petistas, rompendo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda frisou que nunca será "puxadinho do PT".

“O que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará”, escreveu o ex-ministro, que completou.

"Não sou e nem serei puxadinho do PT", pontuou o pedetista, que hoje não ocupa nenhum cargo político.

Ciro foi candidato a presidente em 2022. Na ocasião, ele ocupou a quarta colocação, atrás de Lula, do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e da hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).