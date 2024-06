Ciro Gomes nega ter sido machista com senadora | A TARDE

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), quarto colocado na eleição presidencial de 2022, negou ter sido machista nas críticas contra a senadora Janaína Freitas (PT-CE), suplente de Camilo Santana (PT), que atualmente ocupa o Ministério da Educação.

Em entrevista recente, Ciro fez comentários sobre a ida da suplente para o Senado, e chegou a chamar a parlamentar cearense de "cortesã". Janaína rebateu o pedetista e entrou na Justiça contra o ex-governador.

"Eu disse isso depois, porque é exatamente o que ela é. Falei que ela era incompetente e despreparada. Nessa entrevista, eu disse que não se faz uma obra pública no Ceará sem cobrança de propina. Falei do patrimonialismo do Camilo Santana. Por isso, veio a derivação para o sexismo. Então, a mulher entra na política e é imune? Ela é, hoje, uma cortesã portando um mandato de senadora. Ela está lá por um capricho do Camilo Santana ou porque ele está sendo chantageado. Não estou falando dela. Estou falando do Camilo", disparou em entrevista ao jornal O Globo.

