Bolsonaro está muito triste e debilitado, diz Ciro Nogueira

Ciro Nogueira e Bolsonaro - Foto: AFP/AFP

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), declarou nesta quinta-feira, 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso a um mês, não está bem.

"Ele está triste, muito triste. Muito debilitado", disse Nogueira, durante entrevista coletiva no evento de posse de ministros do STJ, ao ser questionado sobre contato com o ex-chefe do Executivo: ele não solicitou nova visita, mas tem conversado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e com assessores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O senador, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro e um de seus principais aliados políticos, também afirmou que está pressionando o Parlamento para votar o projeto que dá anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e para beneficiar o ex-presidente.

"[A lei] vai ser aprovada, se Deus quiser, para a gente corrigir essa injustiça que está sendo cometida contra o [ex-]presidente [Bolsonaro]", afirmou.

Bolsonaro e outros sete são réus no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O julgamento do ex-presidente e dos demais réus do núcleo 1 chega à fase final na próxima semana. A Primeira Turma do STF retomará o caso com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido pelos demais integrantes do colegiado.