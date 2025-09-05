Felipe Freitas celebra nordestinos no STJ e defende soberania nacional

Jerônimo, Moraes e Freitas na posse de ministros nordestinos no STJ - Foto: Divulgação

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, acompanhou o governador Jerônimo Rodrigues na cerimônia de posse de Marluce Caldas, alagoana, e Carlos Brandão, piauiense, no cargo de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ocorreu na noite de quinta-feira, 4, em Brasília. Na ocasião, ele celebrou a chegada de mais nordestinos na Corte.

“Muito importante prestigiar a posse de mais nordestinos nos tribunais superiores. Momentos como este contribuem para superar uma lastimável sub-representação dos estados nordestinos no meio jurídico nacional” afirmou

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, e contou com a presença de diversas autoridades dos Três Poderes.

O secretário de Justiça da Bahia, também destacou a importância de que os novos ministros sejam defensores da cidadania e reforçou as tarefas do Poder Judiciário às vésperas da Comemoração do Dia da Independência do Brasil e em meio ao julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Condenar os que atacam a Constituição Federal e defender a soberania nacional são as maiores declarações de amor que podemos dar ao Brasil nesta semana da Pátria”, afirmou o secretário.

Segundo Felipe Freitas, o momento político do país exige engajamento cívico: “Seja o presidente Lula, ao proteger o país dos ataques de Donald Trump; seja o STF, ao pôr freios nos arroubos dos golpistas, ou o Congresso Nacional, ao resistir à tentativa de anistia para os golpistas. Todos os que defendem os interesses nacionais precisam do nosso apoio. É hora de defender a soberania nacional”.

Participaram da cerimônia o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil– AP), da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB) e os ministros do STF, ministro Luiz Edson Fachin. Cristiano Zanin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lúcia, além dos baianos Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça; Cynthia Maria Pina Rezende, Presidente do Tribunal de Justiça e Bárbara Camardelli, Procuradora-Geral do Estado, que, junto com o governador Jerônimo, formaram a volumosa bancada de baianos presentes no ato.