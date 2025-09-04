NOVO COMANDO
Tássio Brito toma posse como presidente do PT Bahia
Novo dirigente estadual foi eleito com 70% dos votos
Por Redação
Recém-eleito, Tássio Brito será empossado como novo presidente do PT Bahia no próximo sábado, 6, durante o Encontro Estadual do PT Everaldo Assunção, em Salvador.
Eleito em primeiro turno com mais de 70% dos votos, o novo dirigente estadual disse que está preparado para o novo desafio à frente do partido na Bahia.
“É com muita honra que assumo este desafio de intensificar o nosso trabalho pelo e para o povo do nosso estado, honrando o compromisso do nosso grupo de promover melhorias para os nossos trabalhadores e também para a nossa população. O PT é e seguirá sendo o instrumento de luta para o nosso povo e nossas futuras gerações”, afirmou Tássio.
O atual presidente do PT Bahia e novo secretário de Comunicação Nacional, Éden Valadares, destacou que o sucessor reúne todas as credenciais para fazer uma boa gestão.
“Sou amigo e companheiro de muitos anos de Tássio e posso dizer sem medo de errar: o nosso novo presidente reúne todas as credenciais para ser um grande dirigente”, concluiu.
No encontro, também será apresentado o novo diretório estadual, junto com a posse dos novos secretários da legenda na Bahia.
