Tássio Brito toma posse como presidente do PT Bahia

Tássio Brito, presidente eleito do PT na Bahia - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Recém-eleito, Tássio Brito será empossado como novo presidente do PT Bahia no próximo sábado, 6, durante o Encontro Estadual do PT Everaldo Assunção, em Salvador.

Eleito em primeiro turno com mais de 70% dos votos, o novo dirigente estadual disse que está preparado para o novo desafio à frente do partido na Bahia.

“É com muita honra que assumo este desafio de intensificar o nosso trabalho pelo e para o povo do nosso estado, honrando o compromisso do nosso grupo de promover melhorias para os nossos trabalhadores e também para a nossa população. O PT é e seguirá sendo o instrumento de luta para o nosso povo e nossas futuras gerações”, afirmou Tássio.

O atual presidente do PT Bahia e novo secretário de Comunicação Nacional, Éden Valadares, destacou que o sucessor reúne todas as credenciais para fazer uma boa gestão.

“Sou amigo e companheiro de muitos anos de Tássio e posso dizer sem medo de errar: o nosso novo presidente reúne todas as credenciais para ser um grande dirigente”, concluiu.

No encontro, também será apresentado o novo diretório estadual, junto com a posse dos novos secretários da legenda na Bahia.