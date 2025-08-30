POLÍTICA
Éden nega desejo de ser candidato, mas diz aceitar qualquer missão dada pelo PT
Presidente estadual do partido até o dia 5 de setembro, Éden assumirá cargo na executiva nacional do PT
Por Redação
O novo secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e presidente do PT Bahia, Éden Valadares, afirmou não ter interesse em concorrer a uma eventual candidatura, mesmo com seu crescimento político.
‘’Não penso em ser candidato, nem a prefeito, nem a deputado, nunca tive esse fetiche. É verdade, nunca. Mas não parece conversa de político? ‘Ah, não quero ser candidato’. Mas eu não quero. Quem conhece minha história sabe que não, não articulei, nunca quis’’, respondeu o presidente do PT Bahia, em entrevista à TV Band.
Éden deixará o cargo no dia 5 de setembro após seis anos à frente da legenda na Bahia. Em sua convivência com o ex-deputado Zezéu Ribeiro e o senador Jaques Wagner, o novo secretário nacional de Comunicação do PT reforçou que "aprendeu muitas lições e uma delas é que a política pode ser exercida sem necessariamente ocupar um cargo eletivo".
Quem faz política pelo bem coletivo, por dedicação ao coletivo, que não é para acumular riqueza, para ter status, para andar com broche de deputado no paletó, não precisa de mandato. Política se faz como dedicação de vida e não é preciso ter mandato para se dedicar a isso
Éden, contudo, revelou nunca ter recusado nenhuma convocação do seu partido. “Se o PT achar que devo colocar meu nome para qualquer um desses postos que vocês apresentadores citaram e com o chamamento do partido, estou à disposição para a luta. Agora, fetiche, fetiche, de ter meu nome ali escrito ‘vereador, deputado, prefeito’, não tenho”, acrescentou.
