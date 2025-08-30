Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Éden nega desejo de ser candidato, mas diz aceitar qualquer missão dada pelo PT

Presidente estadual do partido até o dia 5 de setembro, Éden assumirá cargo na executiva nacional do PT

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 11:55 h
Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores
Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores -

O novo secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e presidente do PT Bahia, Éden Valadares, afirmou não ter interesse em concorrer a uma eventual candidatura, mesmo com seu crescimento político.

‘’Não penso em ser candidato, nem a prefeito, nem a deputado, nunca tive esse fetiche. É verdade, nunca. Mas não parece conversa de político? ‘Ah, não quero ser candidato’. Mas eu não quero. Quem conhece minha história sabe que não, não articulei, nunca quis’’, respondeu o presidente do PT Bahia, em entrevista à TV Band.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Éden deixará o cargo no dia 5 de setembro após seis anos à frente da legenda na Bahia. Em sua convivência com o ex-deputado Zezéu Ribeiro e o senador Jaques Wagner, o novo secretário nacional de Comunicação do PT reforçou que "aprendeu muitas lições e uma delas é que a política pode ser exercida sem necessariamente ocupar um cargo eletivo".

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica: com apoio de Lula, obras ganham data para início em 2026
Moraes aumenta monitoramento de Bolsonaro; veja o que muda
Trump morreu? Decisão da Casa Branca alimenta rumores
Filho revela estado delicado de Bolsonaro após visita: "Dói demais"
Quem faz política pelo bem coletivo, por dedicação ao coletivo, que não é para acumular riqueza, para ter status, para andar com broche de deputado no paletó, não precisa de mandato. Política se faz como dedicação de vida e não é preciso ter mandato para se dedicar a isso
Éden Valadares - presidente do PT Bahia

Éden, contudo, revelou nunca ter recusado nenhuma convocação do seu partido. “Se o PT achar que devo colocar meu nome para qualquer um desses postos que vocês apresentadores citaram e com o chamamento do partido, estou à disposição para a luta. Agora, fetiche, fetiche, de ter meu nome ali escrito ‘vereador, deputado, prefeito’, não tenho”, acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Partido dos Éden ValadaresTrabalhadores partido dos trabalhadores PT Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Éden é secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x