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ELEIÇÕES

Condenado no Mensalão, José Dirceu anuncia que será candidato em 2026

Ex-ministro de Lula afirmou que disputará uma vaga por São Paulo

Ane Catarine

Por Ane Catarine

16/03/2026 - 12:57 h

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José Dirceu será candidato a deputado federal
José Dirceu será candidato a deputado federal -

Condenado no escândalo do Mensalão e ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Dirceu afirmou nesta segunda-feira, 16, que voltará a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Segundo ele, a decisão foi tomada após um pedido do próprio presidente.

“Voltei para a direção do PT e já estou em pré-campanha”, disse Dirceu em entrevista à CNN Brasil.

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O ex-ministro pretende concorrer a deputado federal por São Paulo. Na avaliação dele, o estado está sub-representado no Congresso Nacional.

“São Paulo precisa se defender no Congresso Nacional, começando por uma reforma política que dê ao estado os 111 deputados a que tem direito pela população, pondo fim ao modelo mínimo de oito e máximo de 70, que só existe no Brasil”, afirmou.

Dirceu também afirmou que pode contribuir com o partido e com a Câmara para uma eventual vitória de Lula nas eleições presidenciais deste ano.

Trajetória política e condenações

José Dirceu iniciou a trajetória política em movimentos estudantis. Entre 1987 e 1991, foi deputado estadual por São Paulo.

Depois, exerceu três mandatos como deputado federal, entre 1991 e 2005. No primeiro governo Lula, ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005.

Após o escândalo do Mensalão, deixou o ministério e perdeu o mandato de deputado em dezembro de 2005.

Em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, foi condenado a 23 anos e três meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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José Dirceu Lula mensalão

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