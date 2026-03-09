Conferência internacional debate desinformação e interferência estrangeira na era da IA

Siga o A TARDE no Google

O evento reunirá especialistas e representantes institucionais para discutir os desafios da desinformação (Foto Ilustrativa) - Foto: Pedro França/Agência Senado

No dia 17 de março, a FGV Comunicação, em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil, realiza em Brasília a conferência internacional "Desinformação, Soberania e Democracia na Era da Inteligência Artificial".

O evento reunirá especialistas e representantes institucionais para discutir os desafios da desinformação e da Manipulação e Interferência Estrangeira da Informação (FIMI), conceito adotado pela União Europeia para descrever campanhas coordenadas de manipulação informacional por atores externos. Trata-se do primeiro evento realizado pela União Europeia no Brasil dedicado a esse tema.

Entre os participantes confirmados estão Marco Ruediger (Diretor da FGV Comunicação), Marian Schuegraf (Embaixadora da União Europeia no Brasil), Marcela Ríos Tobar (Diretora para América Latina e Caribe do International IDEA), João Brant (Secretário de Políticas Digitais da Presidência da República), Marcelo Almeida (Assessor especial da AGU) e a jornalista Patricia Campos Mello (Folha de São Paulo).

A programação contará com debates sobre o impacto da desinformação no Brasil e na América Latina e sobre os efeitos das tecnologias emergentes no ambiente informacional e no funcionamento das democracias.