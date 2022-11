Confira os primeiros nomes que integrarão a equipe de transição

A relação completa com os nomes que integrarão a equipe de transição de Lula ainda deve ser entregue ao Planalto. Entretanto, alguns nomes já foram confirmados.

Segundo a legislação, Lula terá direito a um gabinete com 50 integrantes para planejar o governo. A transição terá quatro coordenadorias: Floriano Pesaro fica no Processo administrativo e Aloizio Mercadante coordena os Núcleos temáticos.

Futura primeira-dama, Janja Lula da Silva será a coordenadora dos preparativos da posse e responsável pelas decisões da cerimônia. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deverá cuidar das relações institucionais com partidos durante a transição.

Os economistas André Lara Resende, Guilherme Mello e Persio Arida foram convidados a integrar a equipe. A presença de Guilherme foi antecipada pelo A TARDE.

Candidata a presidência no primeiro turno, Simone Tebet foi confirmada por Lula na manhã desta terça-feira. Segundo o presidente eleito, Tebet vai atuar na área do desenvolvimento social.

"Integra conosco a transição e vai nos ajudar em um grupo importantíssimo. Sempre digo: nós temos dois desafios grandes, um deles é a economia, e o outro é o social e eles não disputam. Eles são sinérgicos, eles se somam, se complementam, não são excludentes".

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vice de Lula, será o coordenador da equipe. Na última semana ele se encontrou com o futuro ex-presidente Jair Bolsonaro e se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) será um membro da transição. Ele será responsável pela área de Cidades e Habitação.

Na lista de indicados por partidos também constam os nomes do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, da presidente do PCdoB, Luciana Santos, do deputado Wolney Queiroz (PDT), do porta-voz da Rede, Wesley Diógenes, e do presidente do PV, Luiz Penna.