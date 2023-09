Conselheiro do TCE/BA vai representar o órgão em evento na Suíça

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), Inaldo da Paixão Santos Araújo, que é diretor da Escola de Contas, vai ser um dos palestrantes representantes dos órgãos de controle do Brasil na 6ª Semana de Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), que vai acontecer nos dias 14 e 15 setembro, em Genebra, Suíça.

Na oportunidade, Araújo vai apresentar ações do Programa Casa Aberta, coordenado pelo TCE/BA por intermédio da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), selecionado como exemplo de boa prática no sistema de controle.

Realizada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e pelo Instituto Rui Barbosa, a 6ª Edição da SAEG tem por objetivo discutir como a cooperação internacional pode contribuir para o alcance da Agenda 2030 no serviço público brasileiro e global, além de evidenciar o papel que as escolas de governo – instituições educacionais dedicadas ao desenvolvimento profissional de agentes públicos – podem exercer na construção de capacidades para a implementação dessa Agenda.

A 6ª SAEG promoverá ainda um espaço de negociações para acordos de cooperação entre escolas de governo do Brasil junto à comunidade internacional (escolas de governo e demais organizações estrangeiras, além de organismos internacionais) por meio de duas mostras de relatos de experiência para cooperação, nas quais as organizações poderão apresentar problemas públicos que necessitam de cooperação a ser recebida e cases de problemas públicos resolvidos que podem oferecer cooperação a ser prestada.

Além da mostra estrangeira que reunirá organizações internacionais que desejam receber ou prestar cooperação do/ao Brasil, a mostra brasileira reunirá mais de 40 organizações brasileiras aprovadas por edital, que representarão seus interesses institucionais e os do Brasil ao apresentar e negociar cooperação internacional para suas experiências institucionais práticas.