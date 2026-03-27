Contrariados, Érika Hilton e Guilherme Boulos ficam no PSOL

Guilherme Boulos e Érika Hilton vão permanecer no PSOL para as eleições de 2026 - Foto: Reprodução/Instagram @erika_hilton

A deputada federal Érika Hilton e o parlamentar licenciado, Guilherme Boulos (ministro da Secretaria-Geral do governo Lula), ambos do PSOL de São Paulo, tomaram uma decisão sobre a eleição de outubro, em meio à possibilidade de eles aproveitarem a janela partidária e migrarem para o PT. Eles vão permanecer no ninho psolista e disputar a reeleição para a Câmara.

A decisão foi tomada pelo grupo do qual eles fazem parte e apoiava uma federação com o PT. No entanto, a maioria das alas da legenda rejeitou a possibilidade — atualmente, a legenda já faz parte de uma federação com PV e PCdoB, chamada Brasil da Esperança.

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"Apesar do grave erro assumido pela maioria do partido em rejeitar compor uma federação da esquerda, entendemos que o PSOL tem sua importância na esquerda brasileira e que sua inviabilização institucional não faria bem ao campo progressista", informou, por nota, o grupo Movimento por uma Revolução Solidária, do qual Érika Hilton e Boulos fazem parte.

"Uma saída imediata destas figuras do PSOL tornaria praticamente impossível ao partido ultrapassar a cláusula de barreira, levando à sua inviabilização institucional", acrescenta o documento.

Saída no futuro

No entanto, ainda há a possibilidade de que Érika Hilton e Guilherme Boulos deixem o PSOL, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha. No entanto, isso só deve ocorrer após as eleições.