POLÍTICA
POLÍTICA

Boulos sobe o tom contra o Banco Central e detona taxa de juros

Ministro faz apelo para Galípolo, presidente do BC

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/01/2026 - 13:48 h | Atualizada em 22/01/2026 - 14:22
Ministro Guilherme Boulos sobe o tom contra Galípolo
Ministro Guilherme Boulos sobe o tom contra Galípolo

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), subiu o tom ao criticar a taxa Selic, hoje em 15%, durante o programa 'Bom Dia, Ministro'.

Boulos, que foi entrevistado na edição de quarta-feira, 22, se dirigiu ao presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e pediu para que atuasse para diminuir o que ele chamou de "taxa de agiotagem" para beneficiar os ricos.

“Meu querido Galípolo, vamos baixar essa taxa de juros aí, meu caro”, apelou o ministro.

Nova postura

A posição de Boulos vai na contramão do que tem sido feito pelo Palácio do Planalto com relação a Galípolo, que trabalhou no Ministério da Fazenda já durante a gestão de Fernando Haddad (PT), que o indicou para o Banco Central.

A governo Lula tem evitado fazer críticas públicas a Galípolo e sua condução à frente do BC. De acordo com o canal CNN Brasil, petistas acreditam que o gesto do ministro pode simbolizar uma guinada na relação entre o governo e o presidente do banco.

