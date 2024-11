Cotado para 2026, Caiado culpa Lula por atentado: "País à deriva"

Caiado culpa Lula por atentado em Brasília - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Ventilado como provável candidato do União Brasil ao Palácio do Planalto em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 14, para culpar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo atentado com artefatos explosivos próximo à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta, 13.

Caiado subiu o tom e disse que o episódio, assim como o assassinato de um homem no Aeroporto de Guarulhos, mostra que o "país está à deriva". O político ainda afirmou que o presidente tem uma postura "apática", e que é necessário tomar uma medida "enérgica".

“É o que tenho dito há alguns meses: com a falta de comando no país, na ausência de um líder forte, o extremismo e o crime organizado avançam. Num dia, faccionados se acham no direito de assassinar à luz do dia em pleno Aeroporto Internacional de Guarulhos. Três dias depois, assistimos, incrédulos, atentados contra a vida e a ordem, em atos terroristas na Suprema Corte e no Congresso Nacional", escreveu no X.

“A verdade é que temos um Governo Federal fraco e apático, que se omite diante dos problemas mais graves que afligem o povo brasileiro e se ajoelha diante do avanço do crime organizado e do extremismo”, completou o governador.

Caiado tem se colocado como candidato a presidente, se posicionando como principal nome da centro-direita. Nomes como Antônio de Rueda, que comanda a legenda a nível nacional, apostam na candidatura do governador, que já tentou o Planalto em 1989.