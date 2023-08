Cotado para disputa em Juazeiro, Zó minimiza pré-candidatura do PT

A oficialização de Isaac Carvalho (PT) como pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro foi minimizada por um dos principais quadros da federação PT-PCdoB-PV que também pleiteiam a preferência do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Antes do início da sessão no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 29, o deputado estadual Zó (PCdoB) alega que a oficialização não muda o cenário porque Isaac Carvalho já era visto como pré-candidato, mesmo sem o aval declarado do PT.

"Naturalmente, a federação tem três pré -candidatos: eu, Roberto Carlos [deputado estadual do PV] e o Isaac. Se for para sair [apenas] um da federação, vou trabalhar para que seja meu nome", afirmou Zó em entrevista ao Portal A TARDE.

"O PCdoB, há muito tempo, já definiu a minha pré-candidatura. Isso já foi referendado pela Direção Estadual, com Davidson [Magalhães, presidente estadual do PCdoB e secretário estadual do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte], pela Direção Nacional, através de Luciana Santos [presidente nacional do PCdoB e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação], pelo nosso deputado federal Daniel Almeida [PCdoB-BA] e pela Direção Municipal, através do nosso presidente Gilson", concluiu Zó.

A atual prefeita, Suzana Ramos (PSDB), deverá tentar a reeleição.